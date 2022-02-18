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Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı - Son Dakika

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı

18.02.2022 10:47

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı İETT otobüsü yolda kaldı, şoför sanayi ustası gibi tamir etmeye çalıştı İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal'da motor arızası sebebiyle yolda kaldı.

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı

İETT otobüsü yolda kaldı, şoför sanayi ustası gibi tamir etmeye çalıştı

İSTANBUL - İstanbullular tarafından üzerinde güneş batmayan otobüs olarak adlandırılan 500T İETT otobüsü Kartal'da motor arızası sebebiyle yolda kaldı. İşe ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, İETT şoförünün ise otobüsü tamir etmeye çalışması dikkat çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs arızası dün saat 08.30 sıralarında Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuzla- Cevizlibağ arasında çalışan 34 KN 7855 plakalı 500T otobüsü, Kartal'da D-100 kara yolunda seyir halindeyken motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Arazına nedeniyle İETT şoförü, soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı. Ardından İETT sürücüsü, otobüsü tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Durakta bekleyen yolcular bir sonraki sefer otobüsüne binerek yolculuklarına devam etti. Öte yandan İETT otobüsünün arıza yaparak yolda kalmasıyla trafikte kuyruklar oluştu.

Yolda kalan otobüs kamerada

Arızalanan otobüs vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların otobüsten inip bekledikleri İETT şoförünün ise arızalanan otobüsü tamir etmeye çalıştığı görüldü.

Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı
Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü 500T yolda kaldı

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İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü '500T' yolda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerinde güneş batmayan İETT otobüsü "500T" yolda kaldı - Son Dakika
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