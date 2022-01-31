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Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı - Son Dakika

Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

31.01.2022 18:13

Bolu'nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde üzerinde kar biriken cami sundurmasının namazdan çıkan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nin girişinde bulunan sundurma, üzerinde biriken kar kütlesi sebebiyle ikindi namazından çıkan vatandaşların üzerine düştü. Sundurmanın altında kalarak yaralanan 5 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı
Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı
Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı

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Göynük, Bolu, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerinde kar biriken caminin sundurması cemaatin üzerine düştü: 5 yaralı - Son Dakika


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