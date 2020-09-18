Üzerinde meyve varken çiçek açtı - Son Dakika

Üzerinde meyve varken çiçek açtı

Üzerinde meyve varken çiçek açtı Sivas'ta üzerinde meyve varken Eylül sıcaklarının etkisiyle çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı Sivas'ta üzerinde meyve varken Eylül sıcaklarının etkisiyle çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Üzerinde meyve varken çiçek açtı

Sivas'ta üzerinde meyve varken Eylül sıcaklarının etkisiyle çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı

SİVAS - Sivas'ta üzerinde meyve varken Eylül sıcaklarının etkisiyle çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırttı.

Sivas kent merkezi Yeşilyurt Mahallesi'nde Sadettin Tombulcan'a ait çiftlikte ilginç bir olay yaşandı. Çiftlikteki bahçede bulunan bir elma ağacı, üzerinde meyve varken sıcak havanın etkisiyle çiçek açtı. Eylül ayının 15'inde çiçek açan elma ağacı karşısında şaşkınlık yaşayan Tombulcan, fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Üzerinde meyve varken çiçek açan meyve ağacı sosyal medya kullanıcılarını da şaşırttı.

"Böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmamıştı"

Tomvulcan, ilk kez üzerinde meyve olan bir ağacın çiçek açtığını gördüğünü belirterek, "Bu yıl Ağustos ayı serindi, bahçemizin etrafının açık olmasından dolayı. Eylül ayında hava sıcaktı adeta Ağustos ve Temmuz sıcağını bu ayda yaşıyoruz. Ben ateş vurdu kuruyacak derken meyve ağacı, üzerinde elma varken çiçek açmış. Dikkatimi çekti, sosyal medyada paylaştım. Türk halı Sivas'ı çok soğuk olarak biliyor, Eylül ayında yaşanan sıcaklığı görsünler istedik. Bu ağaç ilk baharda çiçek açtı, ardından meyve verdi. Üzerinde meyve görülüyor. Ağacın bir daha çiçek açması mümkün değil diye biliyorduk, bu yıl gördük ki Eylül sıcaklarında ağacımız tekrar çiçek açtı. Şuan Sivas'ta durduğumuz yerde terliyoruz. Televizyonlarda 30 dereceler gösteriliyor ama biz burada 35 derece sıcaklığı yaşıyoruz. Ağacın çiçek açmasına şaşırdım ve sosyal medyada paylaştım. Böyle bir şey şimdiye kadar hiç olmamıştı" dedi.

Üzerinde meyve varken çiçek açtı

Yeşilyurt Mahallesi, Ağustos, Sivas, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üzerinde meyve varken çiçek açtı - Son Dakika

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