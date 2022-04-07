Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı - Son Dakika
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Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

07.04.2022 00:15
Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı

ADANA'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı B.Ö.'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ile beline sarılı, içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ele geçirildi.

ADANA'da, mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı B.Ö.'nün üzerinde bir ruhsatsız tabanca ile beline sarılı, içinde patlayıcı olmayan bomba düzeneği ele geçirildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'nin ara sokaklarında devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, şüphelendikleri B.Ö. isimli kişiyi durdurdu. B.Ö.'nün üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren bekçiler, şüphelinin beline bağlı bomba düzeneği bulunduğunu fark etti. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda birimden polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, şüphelinin üzerindeki bomba düzeneğinde patlayıcı olmadığını belirlendi. B.Ö., Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gözaltına alınırken, bomba düzeneği ise incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı
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Son Dakika | Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı Son Dakika | Ruhsatsız tabanca ile polise yakalandı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üzerinde patlayıcı olmayan 'bomba düzeneği' ile yakalandı - Son Dakika


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