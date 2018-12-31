Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı
13 dakika önce
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa
'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı. Merkez
ilçe Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet
Caddesi Tuğlalı park civarında Tekirdağ Emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamasında S.M.M adlı Suriye
uyruklu şahısın üzerinden bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:25 Kaynak: İHA
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