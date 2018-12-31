Son Dakika Haberleri: Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı

Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı

13 dakika önce

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı, System.String[]
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi Tuğlalı park civarında Tekirdağ Emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamasında S.M.M adlı Suriye uyruklu şahısın üzerinden bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:25 Kaynak: İHA

Huzur, Merkez, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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