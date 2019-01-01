Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı
1 saat önce
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.
Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi Tuğlalı park civarında Tekirdağ Emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamasında S.M.M adlı Suriye uyruklu şahısın üzerinden bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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