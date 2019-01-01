Üzerinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirilen Şahsa Gözaltı

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yapılan huzur uygulamasında üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.



Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan Hükümet Caddesi Tuğlalı park civarında Tekirdağ Emniyet ekiplerince yapılan huzur uygulamasında S.M.M adlı Suriye uyruklu şahısın üzerinden bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı