Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olan erkek cesedi bulundu
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Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olan erkek cesedi bulunduANTALYA - Antalya'da Düden Şelalesi açıklarında 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olan erkek cesedi bulundu
ANTALYA - Antalya
'da Düden Şelalesi
açıklarında 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Uzun süredir suda olduğu belirtilen cesedin üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olduğu gözlendi.
Edinilen bilgiye göre, tekne turu yapan vatandaşlar, Muratpaşa
Düden Şelalesi'nin yaklaşık 600 metre açığında su üzerinde bir şahsın hareketsiz durduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese yönlendirilen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve Deniz Polisi şahsı buldu. Erkek olduğu tespit edilen şahıs, bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. 30-35 yaşlarındaki cesedin üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olduğu gözlendi.
Cenaze aracına yüklenen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu
Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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