Üzerinde sahte Avustralya Doları'yla yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde sahte Avustralya Doları'yla yakalandı - Son Dakika

Üzerinde sahte Avustralya Doları'yla yakalandı

6 saat önce

Denizli'de üzerinde 20 adet sahte Avustralya Doları banknotuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Üzerinde sahte Avustralya Doları'yla yakalandı, System.String[]

Denizli'de üzerinde 20 adet sahte Avustralya Doları banknotuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay geçtiğimiz hafta içi Denizli kent merkezinde gerçekleşti. Kent merkezi ile ilçelerde istihbarat üzerine harekete geçen ekipler çalışma başlattı. Ekipler bir şahsın üst aramasında 20 adet sahte 50'lik Avustralya Doları banknotu ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Avustralya, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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