Üzerinde Uyuşturucu Bulunan Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Çorlu'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Çorlu
'da üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphelendikleri T.P'nin üzerini aradı.
Aramada, T.P'nin üzerinde 17 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 Kaynak: AA
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