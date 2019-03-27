Üzerinde Uyuşturucu Çıkan 5 Kişi Yakalandı
50 dakika önce
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alındı. Kişilerin üzerinde 20 gram esrar yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma bölgesinde uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını hızla devam ettiren jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri F.A., E.A., H.A., T.A., ve M.Ç., isimli kişileri durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan aramalarda kişiler üzerinde 20 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddelerine el konulurken üzerinde uyuşturucu bulunan 5 kişi ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:53 Kaynak: İHA
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