Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı - Son Dakika

Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

Üzerinde uyuşturucu madde çıkan kişi tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan bir şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 1 şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahsın üst aramasında; 5 paket halinde toplamda 5,97 gram skunk maddesi, poşet içerisinde 22,81 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 140 TL para ele geçirildi.


Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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