Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1'i yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1'i yakalandı - Son Dakika

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1'i yakalandı

7 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1'i yakalandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan B.K., A.A., ve İ.G., isimli 3 kişinin üst araması yapıldı. Gerçekleştirilen üst aramalarında tütüne enjekte edilmiş 11 gram bonzai ile 6 paket halinde toplam 6.2 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan ve daha sonra adliyeye sevk edilen B.K., A.A., ve İ.G., isimli şahıslardan B.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.A., ve İ.G., ise serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı
Sağlık Bakanı Koca: İran'dan getirilen Türklerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmedi Anne ve 5 çocuğu sobadan sızan gazdan etkilendi Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 01:04:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıstan 1'i yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]