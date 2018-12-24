Son Dakika Haberleri: Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalandı

Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalandı

2 saat önce

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonunda yakalanan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Üzerinde Uyuşturucuyla Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonunda yakalanan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narko Tim ekipleri, kent merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 88,5 gram genetiği değiştirilmiş esrar ile 1,40 gram tütün karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Polis, Eskişehir, Güncel
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