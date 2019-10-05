Son Dakika Haberleri: Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
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Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı

1 saat önce

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı, System.String[]

Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesi'nde şüphe üzerine N.M.'yi durdurdu.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:16 Kaynak: AA
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