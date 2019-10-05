Üzerinde uyuşturucuyla yakalandı
1 saat önce
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesi'nde şüphe üzerine N.M.'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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