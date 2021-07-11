Ödemiş'te üzerinden 2 bin 645 lira değerinde sahte banknot çıkan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte para operasyonunda bir kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sahte para kullandığı belirtilen B.Ç'yi takip sonucu yakaladı.

Yapılan aramada üzerinde 36 adet 50 lira, 8 adet 100 lira, 2 adet 20 lira ve 1 adet 5 lira olmak üzere toplam 2 bin 645 lira değerinde sahte banknot ele geçirilen B.Ç, gözaltına alındı.