Son Dakika Haberleri: Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci bunlar benim engelli maaşım
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Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci bunlar benim engelli maaşım

52 dakika önce

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin (65) üzerinden 16 bin 112 lira para çıktı.

Üzerinden 16 bin lira çıkan dilenci bunlar benim engelli maaşım, System.String[]

Bursa'da zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin (65) üzerinden 16 bin 112 lira para çıktı. Paraya el konurken, Ben engelliyim, bunlar benim engelli maaşım diyen Ahmet Y.?ye, Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı noktalarda dilenirken yakalanan kişiler, Zabıta Amirliği'ne getirildi. Dilenirken yakalanan Ahmet Y.'nin üst aramasında 16 bin 112 lira çıktı. Ahmet Y.'nin üzerinde ayrıca 3 tornavida, 3 bıçak ve 3 para çantası bulundu.
Ahmet Y., üzerinden çıkan 16 bin 112 liranın engelli maaşı olduğunu öne sürerek, Ben garibanım, dışarıda yatıyorum. Doktor bey bana rapor yazdı, o yüzden bana engelli parası veriyorlar. Engelli maaşımı çalmasınlar diye yanımda taşıyorum. Ben bu paraları dilenerek kazandıysam Allah bin defa çarpsın beni. Ben yalnız yaşıyorum, kimse bana yemek vermiyor. O yüzden yanımdaki bıçaklar ile meyve ve ekmek kesiyorum, diğer tornavidalar ile de bisikletimi tamir ediyorum dedi.
Paraya el konurken, Ahmet Y., Kabahatler Kanunu kapsamında 124 lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.
Zabıta ekipleri, dilencilere para verilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.


Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:28 Kaynak: DHA
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