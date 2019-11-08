Son Dakika Haberleri: Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dedi
Son Dakika Güncel Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dedi

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dedi

8 saat önce

SİVAS'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı.

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci 'Ev borcum var' dedi, System.String[]

SİVAS'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Caddesi'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı. M.D.'nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.


Zabıta Müdürlüğü, Sivas Belediyesi, Atatürk Caddesi, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:47 Kaynak: DHA
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