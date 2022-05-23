Üzerinden 29 yıl geçti, 33 askerin acısı hala geçmedi

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giden silahsız 33 askerin terör örgütü PKK mensupları tarafından pusuya düşürülüp şehit edilmesi, 29 yıldır hafızalardan silinmedi.

Bingöl- Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen silahsız 33 asker olayının üzerinden 29 yıl geçti. Farklı şehirlerde 29 yıl önce acemi birliklerindeki eğitimlerini tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Bingöl- Elazığ kara yolunu kullandı. Malatya'dan yola çıkan otobüsler, Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkiinde bölücü terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürüldü. PKK'lı teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sıraya dizerek şehit etti. Olayın gerçekleştiği saldırı da 3 asker de yaralı kurtuldu.

Hafızalarda '33 asker olayı' olarak kalan saldırının üzerinden tam 29 yıl geçti ancak acısı hala yürekleri yakmaya devam ediyor. Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresinde 33 askerin temsili mezarları ve 33 metre yüksekliğinde Türk bayrağı şeklindeki anıt, vatandaşlar tarafından da ziyaret ediliyor.

"BİZ BİNGÖL OLARAK ŞEHİTLERİMİZİ BAĞRIMIZA BASTIK"

33 askerin anıt mezarını ziyaret eden Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, terör örgütü PKK'nın alçakça askerleri şehit ettiğini söyledi. Baysal, "24 Mayıs 1993 günü Bingöl- Elazığ kara yolunda savunmasız, silahsız 33 kahraman askerimizi araçlarından indirip kurşuna dizerek şehit ettiler. Buna emin olun ki eğer askerlerimizde silah olsaydı hain, alçak, kalleş PKK terör örgütü asla ve asla cesaret edip, yol kesip kahramanlarımızın önüne çıkamazlardı. Onlar hainlikte, alçaklıkta sınır tanımıyorlar. Burada ne yazık ki yol keserek 33 askerimizi şehit ettiler. Var olsun devletimiz. Devletimiz o kadar güçlenmiş ki, şer odaklarını, PKK terör örgütü, yerle bir etti. Her sene Mayıs 24'ünde burada anma töreni düzenliyoruz. Anma töreninde şehitlerimizi hatırlatmak ve yaşatmak için bu törenleri düzenliyoruz. Bu şehitlerimiz Bingöl'ün evlatları artık. Kimisi Kars'tan kimisi Edirne'den kimisi Malatya'dan. Biz Bingöl olarak şehitlerimizi bağrımıza bastık, şehitlerimizin yanındayız" dedi.

Erzurum'dan Kahramanmaraş'a giden ve yol kenarındaki anıtı ziyaret eden İsmail Uzun da "Erzurum'dan gelip Maraş'a gidiyorum. Geçerken ziyaret edeyim dedim, mekanları cennet olsun" diye konuştu.

29 yıl önce şehit edilen 33 askerin memleketleri ise şöyle:

"Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)