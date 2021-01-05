- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı - Son Dakika

- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı

05.01.2021 14:12

- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve ardından evinde yapılan aramada cephaneliğe yetecek kadar silah ve mühimmat ele geçirildi.

- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı

BİLECİK - Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde ve ardından evinde yapılan aramada cephaneliğe yetecek kadar silah ve mühimmat ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerken A.A., isimli şahsı şüphe üzerine durdurularak üst araması yaptı. Aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet namlusu değiştirilerek gerçek mermi atabilme kabiliyeti kazandırılmış kuru sıkı tabanca, 19 adet 7.65 mm, 1 adet 9 mm çaplarında tabanca mermisi ve 26 adet kurusıkı tabanca mermisi ile kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirmeye yarayan ve gerçek mermi atabilen muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirildi. Aramanın ardından şahsın evi içinde Cumhuriyet Savcılığından hemen arama kararı çıkaran ekipler adrese düzenledikleri baskında ise 9 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca şarjörü ve 17 adet kurusıkı tabanca mermisi ile birlikte muhtelif tabanca yapımında kullanılan yedek parçaları e geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı
- Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Üzerinden 3 tabanca çıkan şahsın evinden ise cephaneliğe yetecek silah çıktı - Son Dakika


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