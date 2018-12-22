Üzerinden 6 Tabanca ve 100 Mermi Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.



Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süreden beri takipte bulundukları İ.T isimli şahsın İzmir'den Ayvalık'a silah getirdiğini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, İ.T. isimli şahsı İzmir'den ilçeye girerken yakaladı. Şahsın üzerinde 6 adet silah ve bu silahlara ait toplam 100 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alına İ.T. adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

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