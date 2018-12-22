Son Dakika Haberleri: Üzerinden 6 Tabanca ve 100 Mermi Çıktı

Üzerinden 6 Tabanca ve 100 Mermi Çıktı

13 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

Üzerinden 6 Tabanca ve 100 Mermi Çıktı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri, takip ettikleri bir şahsın üzerinde 6 tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süreden beri takipte bulundukları İ.T isimli şahsın İzmir'den Ayvalık'a silah getirdiğini belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, İ.T. isimli şahsı İzmir'den ilçeye girerken yakaladı. Şahsın üzerinde 6 adet silah ve bu silahlara ait toplam 100 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alına İ.T. adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:24 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşandığı Eşini ve Erkek Arkadaşını Öldüren Polis Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı: Uygunsuz Yakaladım Cinnet Getiren Baba, Eşini ve 5 Aylık Bebeğini Boğazını Keserek Öldürdü

Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı Kıskanç Koca, "Seni Boynuzluyorum" Diyen Eşini Boğarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 14:37:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerinden 6 Tabanca ve 100 Mermi Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]