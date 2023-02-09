Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi - Son Dakika
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Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi

09.02.2023 14:34

Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin üzerinden 82 saat geçti.

Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin üzerinden 82 saat geçti. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, iş makinelerinden de yoğun destek alınmaya başladı. Son durum dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili derinden etkiledi. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesai harcadı. Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise dron ile havadan görüntülendi. Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.

Depremin verdiği yıkımı havadan çekilen görüntüler gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerinden 82 saat geçen depremin merkezinde son durum böyle görüntülendi - Son Dakika
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