Üzerinden araba geçtiği için yürüyemeyen sokak köpeğini sağlığına kavuşturdular

Üzerinden araba geçtiği için yürüyemeyen sokak köpeğini sağlığına kavuşturdularMustafakemalpaşa Belediyesinden sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bakımBURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi üzerinden aracın geçip sakat kalan köpeği yaptığı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.Kurduğu barınakta sokak hayvanlarına 5 yıldızlı bakım yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, kaza geçirmiş ve hastalanan hayvanlara uyguladığı tedaviyle onları sağlığına kavuşturuyor. İki ayağının üzerinden otomobilin geçmesi sonucu yürüyemeyen 4 aylık sokak köpeği hayvan barınağında veteriner hekimlerin yaptığı başarılı operasyonla sağlına kavuşturduk artık yürümeye başladı.Gözetim altında tutulan köpek iyileşmesinin ardından doğaya salınacak. Belediyenin hayvan barınağını ziyaret eden burada tedavi gören hayvanlar hakkında bilgi alan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İnsan kadar hayvanlarda önemli, çok değerli evliyalardan birisi derki "bir yerde kıtlık varsa o yerde sokak hayvanlarına yapılan eziyete bakın" der. Hayvanlar bizim için önemli. Yaşam standartlarını ve sağlıkları da bizim için önemli. Biz belediyemizin gücü yettiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bölgedeki en güzel hayvan barınaklarından birisi bizde. Bizim bir projemiz var ilçemizdeki hayvanseverlerle birlikte burayı daha güzel bir hale getirmek. Hayvanlarımıza daha güzel bir yaşam standardı sağlamak. Hayvanları seviyorlar ama sahiplenmiyorlar. Biz burada kısırlaştırdığımız hayvanları ilçemiz sakinlerinin sahiplenmesini istiyoruz" dedi.Yaralı hayvanın bakımını yapan barınak çalışanları ise, "Bu köpeği kaza ihbarıyla gidip yaralandığı yerden ekibimizle birlikte aldık. Bu hayvanın bir ayağı kırıktı ameliyata alıp onu alçıya aldık. İki ayağında da darbe var iyileşince inşallah sahiplendireceğiz" şeklinde konuştu.