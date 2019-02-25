Son Dakika Haberleri: Üzerinden Çıkan Uyuşturucu Hap Sayısı Şok Etti

Üzerinden Çıkan Uyuşturucu Hap Sayısı Şok Etti

42 dakika önce

Sakarya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin üzerinde 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üzerinden Çıkan Uyuşturucu Hap Sayısı Şok Etti, System.String[]
Sakarya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin üzerinde 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince durdurulan M.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 861 adet uyuşturucu hap bulundu. Şahsın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapın sayısı şok etti. Gözaltına alınan M.T.'nen Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:19 Kaynak: İHA

Narkotik, Sakarya, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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