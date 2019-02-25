Üzerinden Çıkan Uyuşturucu Hap Sayısı Şok Etti
42 dakika önce
Sakarya'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin üzerinde 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sakarya
'da narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir kişinin üzerinde 861 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince durdurulan M.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 861 adet uyuşturucu hap bulundu. Şahsın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapın sayısı şok etti. Gözaltına alınan M.T.'nen Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda 3 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:19 Kaynak: İHA
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