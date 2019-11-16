Son Dakika Haberleri: Üzerinden iş makinesi geçen kadın öldü
Son Dakika Güncel Üzerinden iş makinesi geçen kadın öldü - Son Dakika

Üzerinden iş makinesi geçen kadın öldü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol çalışması sırasında üzerinden iş makinesi geçen yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Üzerinden iş makinesi geçen kadın öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol çalışması sırasında üzerinden iş makinesi geçen yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyaliz hastası 85 yaşındaki Ümmühani Şen, hastane dönüşü Elikesik Mahallesi'nde, araçtan inerek yol kenarında dinlenmek istedi. Bu sırada yol çalışması sırasında geri manevra yapan bir iş makinesi, Şen'in bacaklarının üzerinden geçti.

Çevredekilerin fark etmesi üzerine yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Şen, burada 30 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hande Erçel'in yeni fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Binlerce beğeni ve yorum aldı
Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu Kedisini tüfekle öldüren komşusundan şikayetçi oldu: Kuşları da vuruyor, közleyip yiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 06:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerinden iş makinesi geçen kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]