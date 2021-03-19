Üzerinden silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Üzerinden silah ve uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı
19.03.2021 18:52
Eskişehir'de yaya devriyelerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Eskişehir'de yaya devriyelerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi'nde bir kişi durumundan şüphelenilmesi üzerine yaya devriyeler tarafından durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanması için Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Gezi Parkı'nın mülkiyeti, İBB'den alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi Galatasaray zirve yolunda 3 puan hedefliyor! Canlı anlatım Turist taşıyan helikopter denize çakıldı: 3 ölü, 1 kayıp Katie Price altıncı kez hamile kaldı Son Dakika! AB yetkilileriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi zaruridir Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu