Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Gözaltına Alındı
32 dakika önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.
Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin Cumhuriyet Mahallesi
Birlik sokak üzerinde bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde 5.69 gram esrar tabir edilen uyuşturucu madde yakalandı. Y.V.(50) isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlatılarak, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:03 Kaynak: İHA
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