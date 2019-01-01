Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Gözaltına Alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin Cumhuriyet Mahallesi Birlik sokak üzerinde bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde 5.69 gram esrar tabir edilen uyuşturucu madde yakalandı. Y.V.(50) isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlatılarak, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı

Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı