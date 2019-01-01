Son Dakika Haberleri: Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Gözaltına Alındı

Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Gözaltına Alındı

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.

Üzerinden Uyuşturucu Çıkan Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin Cumhuriyet Mahallesi Birlik sokak üzerinde bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde 5.69 gram esrar tabir edilen uyuşturucu madde yakalandı. Y.V.(50) isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlemlere başlatılarak, adli makamlara sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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