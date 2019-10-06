Son Dakika Haberleri: Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı
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Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

16 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üzerinden uyuşturucu bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde üzerinden uyuşturucu bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesinde uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Yavuz Selim Mahallesinde durumundan şüphelenilen O.O., isimli şahıs polis ekiplerince durdurularak arandı. Yapılan aramalarda şahıs üzerinden 80 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:52 Kaynak: İHA
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