Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı

19.05.2022 12:08
Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Dumansız Hava Sahasında meydana geldi. Edibilen bilgiye göre üzerine 1 tonluk cisim düşen N.E. isimli işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - EDİRNE

Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı
Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı
Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı

YORUMLAR
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İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı - Son Dakika


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