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Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: "Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim" - Son Dakika

Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: "Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim"

13.11.2021 09:31

Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: "Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim" Elazığ'da 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise yaralanmıştı.

Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: "Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim"

ELAZIĞ - Elazığ'da 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın hayatını kaybetmiş, üzerine düştüğü Vedat Güven ise yaralanmıştı. Şans eseri sağ kurtulan Güven, "Kadın tepeden başımı düşmüş, gözümü açtım hastanedeyim. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Olay, iki gün önce kentin en işler yerlerinden olan Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu Rahaf Muhammed adlı kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan Vedat Güven'in üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve adam, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şans eseri hayattan kalan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Güven, o anları anlattı.

İzzetpaşa'ya kadar geldiğimi hatırlayan Vedat Güven, "İnşaattan çıkmıştım. Çocuklar bir şey istemişti eve gidiyordum. Karşıya geçtim. Hayal kafe diyorlar. Ben orayı da hatırlamıyorum. Kafeden kadın üzerine düşmüş diyorlar. Benim üzerime mi düştü, yere çarpıp oradan mı geldi yada sağa sola mı çarptı bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Kadın tepeden başımı düşmüş. Ama nasıl düştü nasıl oldu bilmiyorum. Ben onun düştüğünü de hatırlamıyorum. Bağırma, çağırma sesi de duymadım. Bir ses gelse kaçarım. Normal yoluma devam ettim. Sırtımda platinler var. Sol kolumda kırık var. İyileşmezse bir daha ameliyata alacaklar. Doktor dedi 1 sene çalışmazsın. Sabah sosyal medyadan biri bana 'Beni tanıyor musun' diye yazdı. Tanımazsın canını ben kurtardım diyerek espri yaptı. Dilin boğazın kaçmıştı dedi. Dilini çıkardım, kalbine bir abla masaj yapınca nefes almaya başladın dedi. Ses kalktın kadına bakına bakamaya çalıştın dedi. Sadece gözümü açtım hastanedeyim. Ondan sonra hatırlamıyorum" dedi.

Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim
Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim
Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim
Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim

Elazığ, Gazi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: 'Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzerine 10'unce kattan kadın düşen adam: "Kadın tepeden başıma düşmüş gözümü açtım hastanedeyim" - Son Dakika
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