Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı
29.01.2021 18:56
Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı Samsun'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı.
Üzerine 2 ton platform ızgara düşen işçi ağır yaralandı
SAMSUN - Samsun'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre H., yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Emre H., ölümden döndü. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre H. ameliyata alındı. Emre H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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