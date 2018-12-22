Son Dakika Haberleri: Üzerine 5 Kilogramlık Dambıl Parçası Düşen Vatandaş Yaralandı

Üzerine 5 Kilogramlık Dambıl Parçası Düşen Vatandaş Yaralandı

5 saat önce

Rize'de Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Karayemiş-Ambarlık-Karasu minibüs duraklarında bekleyen bir şoförün omuzuna 5 kilogramlık dambıl parçası düştü.

Üzerine 5 Kilogramlık Dambıl Parçası Düşen Vatandaş Yaralandı, System.String[]
Rize'de Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Karayemiş-Ambarlık- Karasu minibüs duraklarında bekleyen bir şoförün omuzuna 5 kilogramlık dambıl parçası düştü.

Olay Rize Merkez Ekrem Orhon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menderes Bulvarı'nın yan tarafında bulunan S.S. 51'nolu Karayemiş-Ambarlık-Karasu minibüs duraklarında sırasını bekleyen İrfan Öksüz isimli şoförün üzerine 5 kilogramlık dambıl ağırlık parçası düştü. Bayılarak olduğu yere yığılan şoför, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öksüz'ün omuzuna isabet eden 5 kilogramlık dambıl parçasını, binanın 8'inci katında oturan yaşlı bir kadının elinden kaçırdığı, ve ardından balkonun kenarından aşağıya düştüğü öğrenildi. Öksüz'ün kolunun kırıldığı olayla ilgili polis 8'inci katta oturan iki kadını ifadelerini almak üzere karakola getirdi. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Menderes, Karasu, Rize, 3. Sayfa
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