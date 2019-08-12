Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü
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Bakırköy'de, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 3 otomobile hasar verdi.
Bakırköy'de, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 3 otomobile hasar verdi. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:44 Kaynak: AA
Florya Çatal Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle gövde kısmından kırılan ağaç 3 otomobilin üzerine devrildi. Durumu gören araç sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, testere ve vinç yardımıyla ağacı araçların üzerinden kaldırdı.
Belediye ekipleri de kesilen ağaç parçalarını toplayarak temizlik çalışması yaptı.
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