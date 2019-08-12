Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü
Son Dakika Güncel Haber

Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü

42 dakika önce

Bakırköy'de, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 3 otomobile hasar verdi.

Bakırköy'de, rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 3 otomobile hasar verdi.
Florya Çatal Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle gövde kısmından kırılan ağaç 3 otomobilin üzerine devrildi. Durumu gören araç sahipleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, testere ve vinç yardımıyla ağacı araçların üzerinden kaldırdı.
Belediye ekipleri de kesilen ağaç parçalarını toplayarak temizlik çalışması yaptı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Torbalı Belediyesi'nde skandal: Önce taciz edip, sonra kovdular
Burgazada'da ormanlık alanda yangın çıktı! Ekipler müdahale ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere bayram mesajı: Ayrılık içine girenler olabilir ABD'li askerler Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 15:27:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]