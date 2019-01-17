Son Dakika Haberleri: Üzerine Ağaç Devrilen Araçta Hasar Oluştu

Üzerine Ağaç Devrilen Araçta Hasar Oluştu

1 saat önce

Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Üzerine Ağaç Devrilen Araçta Hasar Oluştu, System.String[]
Adana'da şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı TRT kavşağı yakınlarında Özgür Y'nin kullandığı 01 DC 767 plakalı otomobil hareket halindeyken refüjdeki ağaç rüzgar nedeniyle üzerine devrildi.

Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken, araçta hasar oluştu.

Yolun bir kısmını kapatan ağaç Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Öte yandan ağacın otomobilin üstüne devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Çukurova, Merkez, Adana, Güncel
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