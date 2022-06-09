Üzerine ağaç devrilen babasını kurtarmaya çalışan gencin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika
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Üzerine ağaç devrilen babasını kurtarmaya çalışan gencin sözleri yürek parçaladı

09.06.2022 19:59

Denizli'de bir orman işçisi, kestiği aracın altında kaldı. Babasını yerde hareketsiz yatarken gören 22 yaşındaki genç, ekiplere haber verdi. Görevli adam hayatını kaybederken, son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

Merkezefendi ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

"ABİ AMBULANS GELMİYOR MU DAHA?"

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait 05 AU 479 plakalı traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
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Kaynak: AA

Merkezefendi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine ağaç devrilen babasını kurtarmaya çalışan gencin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Üzerine ağaç devrilen babasını kurtarmaya çalışan gencin sözleri yürek parçaladı - Son Dakika
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