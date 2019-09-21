Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti
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Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.

Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölyazı Mahallesi Camisi imamı İbrahim Öz'ün (44) üzerine, Söğütlü Mahallesi'ndeki bahçesinde kestiği ağaç devrildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öz'ün cansız bedeni, Terme Devlet Hastanesi morguna konuldu.

İbrahim Öz, Gölyazı, Samsun, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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