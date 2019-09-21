Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti
1 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:14 Kaynak: AA
Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gölyazı Mahallesi Camisi imamı İbrahim Öz'ün (44) üzerine, Söğütlü Mahallesi'ndeki bahçesinde kestiği ağaç devrildi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Öz'ün cansız bedeni, Terme Devlet Hastanesi morguna konuldu.
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