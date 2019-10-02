Üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:02 Kaynak: AA
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurtcular Mahallesi yakınlarında ormanda çalışırken üzerine ağaç devrilen Muharrem Sönmez (38), olay yerinde hayatını kaybetti.
Evli ve iki çocuğu olduğu öğrenilen Sönmez'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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