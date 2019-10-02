Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti
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Üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti

17 dakika önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Kurtcular Mahallesi yakınlarında ormanda çalışırken üzerine ağaç devrilen Muharrem Sönmez (38), olay yerinde hayatını kaybetti.


Evli ve iki çocuğu olduğu öğrenilen Sönmez'in cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu, Azdavay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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