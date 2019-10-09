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Üzerine ağaç devrilen kişi öldü

1 saat önce

Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

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Kastamonu'da üzerine ağaç devrilen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Haydarlar köyünde kesim yaparken üzerine ağaç devrilen İsmail Kuruoğlu (54) ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan Kuruoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:48 Kaynak: AA
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