Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
1 saat önce
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanda çalışan işçinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanda çalışan işçinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde orman işlerinde çalışan 38 yaşındaki Muharrem Sönmez, ormanda kesim yaptığı sırada ağacın devrilmesi sonucu altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muharrem Sönmez'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU
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