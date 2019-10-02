Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
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Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti

1 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanda çalışan işçinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ormanda çalışan işçinin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde orman işlerinde çalışan 38 yaşındaki Muharrem Sönmez, ormanda kesim yaptığı sırada ağacın devrilmesi sonucu altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Muharrem Sönmez'in cenazesi, Azdavay Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Azdavay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:36 Kaynak: İHA
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