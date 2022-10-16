Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Ahat köyünde ormanda çalışan 59 yaşındaki Ekrem Kaşıkcı'nın üzerine ağaç devrildi. Yaşanan olayda ağır yaralanan Ekrem Kaşıkcı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaşıkcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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