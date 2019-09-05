Son Dakika Haberleri: Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti
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Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

1 saat önce

Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi.

Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti, System.String[]

Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır (57) kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Nihat Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine aynı bölgede farklı bölmede orman üretimi yapan Selahattin Dayı (63) da kalp krizi geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdi.


Olayın yaşandığı yerde Nihat Çakır'ın yanında bulunan Fevzi Çakır'da yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldıran Fevzi Çakır tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Karabük Yenice, Fevzi Çakır, Kızılkaya, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:55 Kaynak: İHA
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