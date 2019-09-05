Üzerine ağaç devrilen şahıs hayatını kaybetti

Karabük, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Çakır olay yerinde hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kızılkaya bölgesinde orman üretimi yapan Nihat Çakır (57) kesim yaptığı sırada üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan Nihat Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine aynı bölgede farklı bölmede orman üretimi yapan Selahattin Dayı (63) da kalp krizi geçirerek olay yerinde yaşamını yitirdi.



Olayın yaşandığı yerde Nihat Çakır'ın yanında bulunan Fevzi Çakır'da yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldıran Fevzi Çakır tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK