Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı - Son Dakika
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Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

31.05.2022 11:49
Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde forkliftin üzerinden devrilen ahşap paletlerin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki bir kereste fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, forkliftin üzerine yüklenen ahşap paletler, çalıştığı esnada O.A. isimli işçinin üzerine devrildi.

Yaralanan işçi O.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı
Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine ahşap palet devrilen işçi yaralandı - Son Dakika


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