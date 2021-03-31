Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi - Son Dakika

Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi

31.03.2021 14:10
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi, System.String[]

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 30 yaşında 140 kiloya çıkan Pınar Yüksel, bir mağazada "Burada size göre kıyafet bulunmaz" sözleriyle karşılaşınca azmederek 2 yılda 80 kilo verdi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 30 yaşında 140 kiloya çıkan Pınar Yüksel, bir mağazada "Burada size göre kıyafet bulunmaz" sözleriyle karşılaşınca azmederek 2 yılda 80 kilo verdi.

32 yaşındaki Pınar Yüksel'in aşırı kiloları hayatını zindana çevirdi. 30 yaşında 140 kiloya çıkan Yüksel, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Merdiven çıkamaz, uzun yürüyüşler yapamaz hale gelen ve nefes almakta dahi zorlanan Yüksel'in hayatını ise bir kıyafet mağazasında duyduğu sözler değiştirdi. Kıyafet almak için gittiği mağazada satış personelinin "Burada size göre kıyafet bulunmaz" demesine çok üzülen Yüksel, hayatını değiştirecek kararı da burada verdi. Zayıflamayı kafasına koyan Yüksel, bir yakınının tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine giderek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğini söyledi. Profesyonel olarak bir diyetisyenden de destek alan Yüksel, kararlı bir şekilde sürdürdüğü sürecin sonunda 80 kilo verdi. 140 kilo iken giydiği pantolonun şimdi tek bacağına sığan Pınar Yüksel, eski günlerin anısına o kıyafetlerini saklıyor.

Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Yüksel, "Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler arttı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte gittiğim bir mağazada bana göre kıyafet bulunmadığını söylediklerinde oturup ağladım. Yaşadığım bu olay zayıflamak konusunda kararımı vermemi sağladı. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine gelerek bölgesel incelme tekniğiyle zayıflamak istediğimi söyledim. Sağolsunlar burada beni motive ettiler ve sağlıklı beslenmek için profesyonel destek almamı sağladılar. Bu şekilde kararlı bir şekilde başladığımız sürecin sonunda, ameliyatsız, ilaçsız olarak 80 kilo verdim. Şimdi çok mutluyum. Ben başarabildiysem herkes başarabilir" dedi.

Güzellik merkezinin sahibi Derya Özden Değirmenci ise Pınar Yüksel'in kararlılığıyla bu sürecin üstesinden geldiklerini belirterek, "Pınar Hanım merkezimize geldiğinde süreçle ilgili olarak kendisini psikolojik olarak sürece hazırladık. Daha sonra sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek almasını sağladık. Sürecin sonunda hayata havlu atmak üzere olan bir gencin tekrardan hayata tutunmasını görmekten çok mutluyuz" diye konuştu. - ANTALYA

Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi
Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi

Gazipaşa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Eski milli basketbolcu 46 yaşındaki İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı, tedavi altına alındı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kayseri'de görülen gizemli ışık Tunceli'de de ortaya çıktı Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Bahçeli'den kendisine Bahçeli'den kendisine "halı" yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sıkıyorsa gelsin de üstümüze bassın Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Çok benzediği kişiyi öldürüp, aracını satmıştı! Tüyler ürperten cinayetin zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istendi Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Korona aşısı olan yaşlı adamın tüm vücudu şişlik ve kızarıklıklarla kaplandı Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu Günlerdir aranıyordu! Cesedi, elleri bağlı bir şekilde barajda bulundu
Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti Son Dakika! AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada iddianameyi Yargıtay'a iade etti         
15:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek istiyorum         
15:12
Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı Saadet Partisi'ni karıştıracak İstanbul Sözleşmesi anketi: Tabanın yüzde 81,3'ü sözleşmeden çıkılmasını onaylamadı         
14:52
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin Kendisine işkence eden eşini öldüren Melek'in 112 ile görüşmesi ortaya çıktı: Kocamı vurdum, çabuk yetişin         
14:41
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti Kanser tedavisi gören kadın, 4. kattan atlayarak intihar etti         
12:51
Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor Mısırlı milyarderle aşk yaşayan Şeyma Subaşı üzerinde adeta servet taşıyor         
11:56
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak Sakarya'da 30 milyon dolara kurulan fabrika, Türkiye'yi nitril eldiven konusunda dışa bağımlılıktan kurtaracak         
11:22
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu         
10:50
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 15:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üzerine alacak kıyafet bulamayınca 80 kilo birden verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei