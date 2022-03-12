ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ

12.03.2022 16:25

İZMİR'in Bornova ilçesinde iddiaya göre demir toplamak için atıl durumdaki binaya giren Tarık Ergön (28), bağlantı demirlerini kestiği asansörün üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde iddiaya göre demir toplamak için atıl durumdaki binaya giren Tarık Ergön (28), bağlantı demirlerini kestiği asansörün üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay saat 14.30 sıralarında Gediz Caddesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle boş vaziyetteki bir binada meydana geldi. Hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte 8 katlı boş apartmana girdi. İddiaya göre asansör bağlantı demirlerini kesen Ergön'ün üzerine asansör düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AKS 110 ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Ergön'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ
ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ
ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Bağlantı demirlerini kestiği asansör kabininin altında kalan hurdacı öldü Son dakika haber: Bağlantı demirlerini kestiği asansör kabininin altında kalan hurdacı öldü Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti Depremde hasar gören binada üzerine asansör düşen kişi hayatını kaybetti Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü Son dakika haberi! İzmir'de deprem sonrası boşaltılan binada üzerine asansör düşen kişi öldü

geri dönüşüm, İtfaiye, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


Son Dakika
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı gündem oldu
14:54 İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: Türkiye 3'e, Suudi Arabistan 4'e, İran 6'ya bölünmek isteniyor
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 16:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement