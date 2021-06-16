Üzerine asansör kabini düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Afşin- Elbistan B Termik Santralinde üzerine asansör kabini düşen işçi yaralandı.
Kömür temininden dolayı yaklaşık 150 gün çalışmayan Afşin-Elbistan B Termik Santralinin devreye alınmasının ardından baca gazı arıtma sistemi asansöründe bakım yapan işçi Sıddık Eren'in (46) üzerine asansör kabini düştü. Kabin altında sıkışan işçi arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Vücudunda kırıklar oluşan işçi ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
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