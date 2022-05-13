Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

13.05.2022 00:45

Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı.

Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı. Vücüdunun yüzde 60'ında 2. Derece yanıklar oluşan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Ömer G. (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazandan püsküren kimyasal işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından işçi yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

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Kimyasal, İnegöl, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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