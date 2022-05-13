ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

13.05.2022 00:57

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı. Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.

Olay, saat 00.15 sıralarında Bursa İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI
YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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