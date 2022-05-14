Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

14.05.2022 00:57
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik Potasyum Hidroksit sıçrayan işçi yaralandı. Vücüdunun yüzde 60'ında 2. Derece yanıklar oluşan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Ömer G. (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazandan püsküren kimyasal işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından işçi yanık ünitesine alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika haber | Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür Son dakika: Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür

Kimyasal, İnegöl, Bursa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 02:12:41. #1.12#
SON DAKİKA: Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement