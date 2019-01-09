Son Dakika Haberleri: Üzerine Asit Dökülen Yavru Kedi, Tedaviye Alındı

Üzerine Asit Dökülen Yavru Kedi, Tedaviye Alındı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde üzerine asit dökülen yavru kedi, hayvanseverlerin girişimiyle tedaviye alındı.

Üzerine Asit Dökülen Yavru Kedi, Tedaviye Alındı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde üzerine asit dökülen yavru kedi, hayvanseverlerin girişimiyle tedaviye alındı. 

Malkara'da üzerine asit dökülmüş halde bulunan yavru kedi, ilçede bulunan Umuklu Kuyruklar Gönüllü Hayvan Bakımevi'ne götürüldü. Burada ilk kontrolü yapılan kedi, tedavisini yapılmak üzere İstanbul'da özel bir kliniğe sevk edildi. Üzerine asit döküldüğü belirlenen kedi, tedaviye alındı. Malkara Umutlu Kuyruklar Gönüllü Hayvan Bakımevi sahibi Ümran Yoran, "Düğme adını verdiğimiz yavru kedi bize getirildiğinde durumu çok kötüydü. Biz onu önce yandığını düşündük. Ancak İstanbul'da bulunan kliniğe götürdüğümüzde asit döküldüğü ifade edildi. Hemen tedavi süreci başladı. Tedavi halen evde devam ediyor. Biz, hayvanseverler olarak bu tür olaylara karşıyız. Hayvanlar da birer canlıdır. Onlara zarar verilmesini istemiyoruz. Onlar da Allah'ın dilsiz kulları. Hayvanları sevelim, onları koruyalım. Sevmeyebilirler, ancak onlara da zarar vermesinler. Bizim olduğu kadarıyla, onların da yaşamaya hakkı var" dedi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

İstanbul, Malkara, Tekirdağ, Güncel
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