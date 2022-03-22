Üzerine atılı cinsel istismar suçundan 14 yıl sonra beraat etti - Son Dakika
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Üzerine atılı cinsel istismar suçundan 14 yıl sonra beraat etti

22.03.2022 14:56
Üzerine atılı cinsel istismar suçundan 14 yıl sonra beraat etti

Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla yargılanan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan sanık, beraat etti.

Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla yargılanan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan sanık, beraat etti.

Çağlayancerit ilçesinde 2008 yılında gittiği sağlık ocağında hamile olduğu anlaşılan 14 yaşındaki kız, bebeğin babasının amcasının oğlu M.B. olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.B, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 2013 yılında "küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Firari M.B, 2014'de Nurhak ilçesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu süreçte sanığın vekaletini alan avukat Serpil Yabanoğlu, doğumun hemen ardından ölen bebeğe DNA testi yapılmadığı gerekçesiyle mezarın açılması ve test yaptırılması talebiyle mahkemeye başvurdu.

Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 14. Ceza Dairesi, 25 Mayıs 2017'de M.B'nin yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Aralık 2017'de görülen duruşmada, DNA testiyle bebeğin babası olmadığı anlaşılan M.B'nin tahliye edilmesine ancak cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi.

Kararın temyiz edilmesi ve Yargıtay'ın yeniden yargılama kararı vermesi üzerine Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 3. yargılama yapıldı.

Adli tıp raporlarını dikkate alan mahkeme heyeti, geçen yıl şubat ayındaki duruşmada M.B'nin beraatine hükmetti. Karar, Ocak 2022'de Yargıtay tarafından onandı.

M.B, üzerine atılı suçtan 14 yıl sonra beraat ettiğini belirterek akrabaları hakkında şikayetçi olacağını ifade etti.

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Kahramanmaraş, Yargıtay, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzerine atılı cinsel istismar suçundan 14 yıl sonra beraat etti - Son Dakika


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